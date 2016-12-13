Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmen çocukların eline idam ipi verdi! /13 Aralık 2016 12:57

Öğretmen çocukların eline idam ipi verdi!

TOKİ Osmangazi İlköğretim Okulunda bir skandal ortaya çıktı. Küçük öğrencilerinin eline "İdam İpi" verilerek sınıftaki "Şehitler Köşesi" önünde fotoğraf çektirildi. Öğretmen de aynı karede poz verdi.

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İlkokulda skandal görüntü: İdam ipi

Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, büyük tartışmaya yol açtı. İdam tartışmalarının yeniden gündeme geldiği günlerde ilköğretim okulu öğrencilerinin bu pozu, skandal olarak yorumlandı.

“BAŞKAN ADALET İSTİYORUZ”

TOKİ Başakşehir Osmangazi İlköğretim Okulu'nda çekilen bu fotoğrafı izci grubunun da başında olan öğretmen A. E. “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe… Başkaaaan…! Adalet istiyoruz” notuyla paylaştı. E.'in Şehitler Köşesi önünde durduğu ve öğrencileriyle birlikte çekildiği pozda, öğrencilerin elinde idamı simgeleyen ip yer aldı. Öğretmenin sosyal medya hesabındaki fotoğrafları arasında “Bütün vatan hainleri için gayrısız Adalet istiyorum” şeklinde bir mesaj ve arabasında idam ipi olduğu da görüldü. Öğretmen A. E., bu konuda konuşmak istemediğini söylerken, fotoğrafı sosyal paylaşım sitesindeki hesabından kaldırdı.



“İZCİ DÜĞÜMÜ ATMIŞLAR”

Osmangazi İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı ise “Öğrencilerimizin boyunlarında izci fuları var, benim kızım da aynı sınıfta okuyor ve izci düğümü çalışması yapacaklarını söylemişti. Sanıyorum izci düğümü çalışması yapmışlar. Fotoğrafı yanlış yorumlamak amacını aşmak olur” dedi.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirterek “Bu çocukları kirli siyasi emelleri için kullanıp ölüm diye şov yaptıran her kimse hakkında derhal işlem başlatılmalı. O çocukların aileleri mutlaka dava açsın. Ben de suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Öğretmen A. E. idam ipli fotoğrafı Facebook'ta paylaştı


Sözcü
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