Samanyolu Haber /Dünya / Trump karşıtları yıktı geçti /20 Ocak 2017 19:13

Trump karşıtları yıktı geçti

Bugün yemin edip göreve başlayacak olan Trump karşıtları Washington'da çevreye zarar verdi

Trump karşıtları çevreye zarar verdi

Washington'daki Trump karşıtı yürüyüşte, siyah kapüşonlu eylemcilerin çevredeki dükkanlara ve araçlara zarar verdi. Bazı dükkanların camları kırıldı, etrafta korkulu anlar yaşandı

Polisin protestoculara müdahale ettiği görüldü.
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Trump karşıtları çevreye zarar verdi

Trump karşıtları çevreye zarar verdi

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