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Trump karşıtları yıktı geçti
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Trump karşıtları yıktı geçti
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20 Ocak 2017 19:13
Trump karşıtları yıktı geçti
Bugün yemin edip göreve başlayacak olan Trump karşıtları Washington'da çevreye zarar verdi
Trump karşıtları çevreye zarar verdi
Washington'daki Trump karşıtı yürüyüşte, siyah kapüşonlu eylemcilerin çevredeki dükkanlara ve araçlara zarar verdi. Bazı dükkanların camları kırıldı, etrafta korkulu anlar yaşandı
Polisin protestoculara müdahale ettiği görüldü.
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