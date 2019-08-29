Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan iki kişinin gizemli avukatı “karartma” kararı aldırttı /29 Ağustos 2019 13:27

Kaçırılan iki kişinin gizemli avukatı “karartma” kararı aldırttı

Şubat’ta kaçırılan Yasin Ugan ve Özgür Kaya için görevlendirilen gizemli avukat Neslihan Koçer, dosyayı aydınlatmak yerine karartacak bir karar aldırttı.

SHABER3.COM

CEVHERİ GÜVEN- BOLD MEDYA

Kaçırılan Yasin Ugan ve Özgür Kaya’ya aileleri ve Baronun haberi olmadan gizemli biçimde atanan avukat Neslihan Koçer, müvekkilleriyle ilgili dosyayı aydınlatmak yerine erişim engeli kararı aldırttı.

Şubat ayında kaçırıldıktan 6 ay sonra Emniyete teslim edilmiş şekilde bulunan Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek ailelerinin tuttuğu avukatlarla görüştürülmemiş, Ankara Barosunun görevlendirdiği avukatlarla görüşmeleri de engellenmişti.

ARKA KAPIDAN SOKULAN İKİ AVUKAT
12 gün gözaltında kaldıktan sonra Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkartılan dört kişi için mahkemeye arka kapıdan iki kadın avukat sokulmuş ve dördü de kısa süren yargılamayla tutuklanmışlardı.

Gizemli avukatlar duruşma sonrası kendilerini tanıtmadan, isimlerini söylemeden, ailelerle görüşmeden ve hiçbir bilgi vermeden uzaklaşmışlardı. 6 aydır kayıp olan kişilerle ilgili ailelerle görüşmeyen, avukatlık ücretlerini kimin ödediği belli olmayan gizemli iki avukattan Neslihan Koçer’e geçtiğimiz günlerde ulaştık ve bir röportaj yaptık.

“KORİDORDA KARŞILAŞTIK”
Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın avukatı olduğunu söyleyen Neslihan Koçer, ikiliyle Emniyet koridorunda karşılaştıklarını, kendisinden avukatları olmalarını istediklerini ve kendisinin de kabul ettiğini iddia etmişti.

Koçer, 6 aydır kayıp olan ve Birleşmiş Milletler’in de devreye girdiği olay için “Hayır kayıp değillerdi, işkence görmediler, çok iyilerdi” savunması yapmıştı.


 
OLAYI AYDINLATMASI GEREKİRKEN ERİŞİM ENGELİ ALDIRTTI
Müvekkillerinin 6 aydır kayıp olması, işkence iddiaları ile ilgili savunma yapması ve olayı aydınlatması gereken avukat Neslihan Koçer, tam tersi bir uygulamayla ilgili haberlere erişim yasağı kararı aldırttı.

Avukat Neslihan Koçer, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden aldırdığı kararla, BOLD’a verdiği röportaj başta olmak üzere kaçırılan dört kişinin tutuklanma şekli ve kendilerinin avukat olarak görevlendirilme biçimiyle ilgili haberlere erişim engeli aldırttı.

AİLELERLE GÖRÜŞMEYEN AVUKATLAR
Kaçırılan dört kişiye atanan iki avukat da, ne gözaltı sırasında, ne tutuklanma kararının ardından ailelerle görüşmedi.

Müvekkilleri hakkında ailelerine bilgi vermeyen avukatların, kime bilgi verdikleri ve avukatlık ücretlerinin kim tarafından karşılandığı sorusu da cevap bulmuş değil.

ERİŞİM ENGELİ ALDIRTILAN HABERLER VE TWEETLER
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin Avukat Neslihan Koçer’in başvurusu üzerine aldığı erişim engeli kararı şöyle:
KARAR; Yukarıda açıklanan gerekçe altında;
1-Talebin KABULÜ İLE;
2- 1- https://tr.euronews.com/2019/08/09/kayip-khk-lilar-hakkinda-tutuklama-karar-verildi
2- https://kronos28.news/2019/08/10/esrarengiz-avukatlar-skandal-mahkeme-4-kisi-tutuklandi/
3- http://aktifhaber.com/m/iskence/kacirilan-yasin-ugan-ve-ozgur-kayanin-gizemli-avukatina-gore-her-seyyolundaymis-
h136217.html
4- https://www.tr724.com/ugan-ve-kayanin-emniyette-ortaya-cikan-avukati-cok-iyilerdi-dogum-gunumukutladilar/
5- https://boldmedya.com/2019/08/15/kacirilan-yasin-ugan-ve-ozgur-kayanin-gizemli-avukatina-bold-ulasti/
6- https://twitter.com/BOLDmedya/status/1162046425196376065?s=19
7- https://twitter.com/ArrestedLawyers/status/1162045454202392576?s=19
8- https://twitter.com/VedatSamur/status/1162032044282712064?s=19
9- https://twitter.com/buulkebizim/status/1162031272224595968?s=19
10- https://twitter.com/buulkebizim/status/1162031489539858435?s=19
11- https://twitter.com/buulkebizim/status/1162031695291453444?s=19
12- https://twitter.com/buulkebizim/status/1162031856088506368?s=19
13- https://twitter.com/cevheriguven/status/1162016018824335360?s=19
14- https://twitter.com/sevincozarslan/status/1162023450636095488?s=19
15- https://twitter.com/ugursencerr/status/1162021572699394048?s=12
16- https://twitter.com/mehmetsaka41/status/1162117304458579970?s=12
17- https://twitter.com/bulent_korucu adlı adrese 5651 Sayılı Kanunun 9/3-4 Maddesi uyarınca ERISIMIN ENGELLENMESINE…
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