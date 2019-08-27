Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın kayıp başvurularının kaydı bile yok!

Siyah Transporter minibüslerle kaçırılan ve aylardır kendilerinden haber alınamayan, ancak temmuz ayında kayıp altı kişi ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkanr Yasin Ugan ve Özgür Kaya’yla ilgili skandal bir belge gündeme geldi.





Bold Medya'nın haberine göre Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın kayıp olarak aranmadığını gösteren resmi belge ortaya çıktı.





HAKAN ÇAVUŞOGLU'NUN İMZASI VAR





İnsan Hakları İhlalleri (İHİK) Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu imzalı belgede, Emniyet’in Ugan ve Kaya hakkında herhangi bir kayıp müracaatının olmadığı ve kayıp olarak aramadığı belirtildi.





Belgeyi Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabından "utanç belgeleri" diye paylaştı.





EMNİYET "ARAMADIK" DEMİŞ





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İhlalleri Komisyonu’nun cevabi yazısına göre Ugan ve Kaya’nın ailelerinin resmi makamlara yaptıkları başvurular ve sosyal medyadan yaptıkları çağrılara rağmen Emniyet tarafından hiç aranmadığı anlaşılıyor.





Çavuşoğlu imzalı 15 Ağustos 2019 tarihli belgede, Gergerlioğlu’nun başvurusu üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bilgi talep edildiği kaydedildi.





KAYIP ŞAHIS OLARAK ARANMADILAR





EGM’nin kayıp Ugan ve Kaya ile ilgili yazısına yer verilen belgede, “İlgili cevabi yazının incelenmesi ile Yasin Ugan hakkında herhangi bir kayıp müracaatının bulunmadığı ve kayıp şahıs olarak aranmadığı, Özgür Kaya hakkında herhangi bir kayıp müracaatının bulunmadığı ve kayıp şahıs olarak aranmadığı anlaşılmıştır.” deniliyor.





T.C. UTANÇ BELGELERİ!





Gergerlioğlu, sözkonusu yazıyı “Hep Aziz Nesin’lik! Bunlar T.C. utanç belgeleri! İnsan Hakları Komisyonu'nun bana cevabı bu! Oysa bu aileler 6 ay boyunca tüm ulusal ve uluslararası kurumlara resmi kaçırılma başvurularını yapmıştı. Devlet aklı böyle, kayda bile almamış başvuruları. Sizce niye?” mesajıyla paylaştı.







