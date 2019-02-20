İYİ Parti Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday göstermek için çözüm arıyor

Bu konuda MHP'nin Mersin adayı Hamit Tuna'nın, "Göreceksiniz Kocamaz İyi Parti'den aday olamayacak" sözleri kanıt olarak gösteriliyor. Kocamaz da aday olamaması üzerine yaptığı ilk açıklamada Tuna'nın bu sözlerine dikkat çekmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan bir İYİ Parti yöneticisi, "Ne yaparlarsa yapsınlar, göreceksiniz Kocamaz, belediye başkan adayı olacak" görüşünü dile getirdi.

Başka partiden adaylık mümkün mü?

İYİ Parti'de yapılan kapsamlı toplantılarda durum değerlendirmesi yapıldı. İl Seçim Kurulu'na itiraz edilmesi kararlaştırıldı ve bu başvuru yapıldı.

Parti "geçerli mazeret nedeniyle gecikme yaşandığı" gerekçesiyle seçim kuruluna başvuruda bulundu

Bir parti yetkilisi "trafik kazası" gibi zorunlu nedenlerle başvuru yapılması halinde ilçe seçim kurulunun mazereti kabul edebileceğini ifade etti.





Bu konuda 1974 yılında, geç başvuru yapan bir adayın gösterdiği mazeretin yerinde bulunarak, adaylığa vize vermesi gösteriliyor. İl seçim kuruluna yapılan itiraz başvurusuyla ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği belirtiliyor.





DP adaylığı ihtimali arttı

İYİ Parti yönetimi ise seçim kurulunun "mazeret başvurusunu" reddetme olasılığına karşı da, Kocamaz'ın başka bir partiden aday gösterilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.





Bu plana göre Kocamaz, İYİ Parti'den istifa edecek ve kesin aday listelerinin ilan edileceği 3 Mart tarihine kadar başka bir partiden aday gösterilecek. İYİ Parti yönetiminin bu konuda Saadet Partisi ve Demokrat Parti (DP) ile temas yürüttüğü belirtiliyor.





İYİ Parti'de formül arayışları çerçevesinde gün içinde hızlı bir trafik gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti listelerinden milletvekili seçilen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüştü. Varılan uzlaşmaya göre, seçim kuruluna yapılan "mazeret başvurusu" için 24 saatlik süre yarın dolacağı için, eğer "ret" yanıtı gelirse Kocamaz İYİ Parti'den istifa edecek ve DP'den aday olacak.





Saadet Partisi Mersin'de belediye başkan adayı göstermişti. Saadet Partisi'nin adayını çekmemesi halinde DP veya DSP seçeneğinin de gündeme gelmesi ihtimal dahilinde gösteriliyor.





MHP: Kocamaz artık dikiş tutmaz

İYİ Parti'nin, Kocamaz'ın adaylığının engellenmesinden sorumlu tuttuğu MHP'de Kocamaz'ın aday olmamasının CHP'ye yarayacağı düşünülüyor.





Kocamaz'ın aday olamamasının, CHP-İYİ parti arasında "danışıklı oyun" olduğunu savunan MHP'liler, Kocamaz'ın İYİ Parti adayı olarak seçim kazanamayacağının görüldüğünü, CHP adayının oylarını bölmemesi için adaylığının, "geciktirme" formülüyle bir anlamda çekildiğini savunuyor.





Kocamaz'ın deneyimli bir siyasetçi olduğuna dikkat çeken MHP'li bir kaynak, "Gidip kendisi de başvurabilirdi. İl başkanı son başvuru saatini yanlış bildiği için listenin geciktirildiğini söylüyor. Kocamaz gibi bir siyasetçi, neden başvurusunu son dakikaya bırakıyor" yorumunu yaptı.





Söz konusu kaynak, Kocamaz'ın bundan sonra farklı bir partiden aday gösterilse de, adaylık başvurusunu geciktirmesinin olumsuz bir algı yaratacağını belirterek, "Artık bu saatten sonra dikiş tutmaz" ifadesini kullandı.





MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, İYİ Parti'nin partisine yönelik suçlamalarını reddederek, bu durumun "örtülü aday çekme operasyonu" olduğunu, İYİ Parti'nin Mersin'de CHP adayını destekleyeceğini savundu.





CHP: İl Başkanı yargılanmalı

CHP ise MHP'den gelen "örtülü aday çekme operasyonu" iddialarına karşı çıkıyor. CHP kulislerinde Kocamaz'ın aday olmamasının CHP'ye değil, MHP'ye yarayacağı yorumu yapılıyor. Kocamaz'ın, MHP'den ayrılsa da hala ağırlıklı olarak ülkücü-sağ seçmenden oy aldığına işaret ediliyor.





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, olayın arkasında "tezgâh" olduğunu belirterek, "O il başkanı yargılanmalı" görüşünü dile getirdi.