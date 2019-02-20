Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da askerî kışlada mühimmat patlaması; yaralılar var /20 Şubat 2019 19:27

Ankara'da askerî kışlada mühimmat patlaması; yaralılar var

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı. Patlamada 2 askerin yaralandığı belirtildi.

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması yaşandı.

Patlamada yaralı askerlerin olduğu belirtildi.
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