Samanyolu Haber /Politika / Mersin'de adaylığı dakikalarla kaçıran İyi Parti adayı: Şeytanın aklına gelmeyecek bir kumpas /20 Şubat 2019 11:25

Mersin'de adaylığı dakikalarla kaçıran İyi Parti adayı: Şeytanın aklına gelmeyecek bir kumpas

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemesiyle ilgili, "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk" dedi.

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İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Kocamaz, kendisine destek vermek için belediye hizmet binası önünde bekleyen kalabalığa, balkonda yaptığı konuşmayla seslendi.

'KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Kocamaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adaylık başvurusunun, İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiğini hatırlatarak, "Bir kumpasla karşı karşıyayız. Ben hepinizi sükunete davet ediyorum. Bizim kavgayla dövüşle işimiz yok" ifadesini kullandı.

Olayın "kumpas" olduğunu iddia eden Kocamaz, "Bizim, yapılan tüm anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosyayla ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 17.00'den sonra dosyayı oraya götürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bugüne kadar ne ihanetler gördük ama böylesini hiç aklımızın ucundan geçirmedik" diyen Kocamaz, şöyle devam etti:

"Bizim mücadelemiz halk için mücadeledir. Zaman her şeyin ilacı. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var. Er ya da geç bu ortaya çıkar çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar".

Kocamaz, adaylıktan çekildiği ve dosyayı bilerek geç verdirdiği iddialarına tepki göstererek, hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını belirtti.

Provokasyona gelinmemesi çağrısında bulunan Kocamaz, "Bize güvenin, sakin olun. Ama provokasyonlara da gelmeyin. Birileri, aklınca davul çaldırmaya da başlamış olabilir ama şunu bilsinler ki o davulu 1 Nisan'da bu meydanda biz çalacağız. Bizden gelecek cevabı sakince beklemenizi, rahat olmanızı istiyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecektir" diye konuştu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakının saat 17.00'den sonra verildiği gerekçesiyle kabul edilmediği ve İl Başkanının görevden alındığı kaydedilmişti.

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