Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti Mersin'de aday çıkaramıyor /19 Şubat 2019 22:23

İYİ Parti Mersin'de aday çıkaramıyor

MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK’ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı

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MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhanettin Kocamaz'ın ismi YSK'ya "İYİ Parti adayı olarak" bildirilmedi. Bu gelişme üzerine Genel Merkez, il yönetimini görevden aldı.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:“Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz’ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00’den sonra Seçim Kurulu’na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti’ye yönelik ‘dahili’ bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, Sayın Burhanettin Kocamaz’ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır ‘’
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