İsviçre'de hizmet gönüllüsünü kaçırma planı yapan diplomatlara yakalama kararı

Diplomatlar, bir başka devlet için siyasi istihbarat topladıkları ve İsviçreli bir işadamı kaçırmaya teşebbüs etmekle suçlanıyorlar.





Casuslukla suçlanan iki diplomatik dokunulmazlıktan faydalanamayacak. İsviçre’de yaşamadıkları belirtilen diplomatlar, ülkeye giriş yapmaları halinde tutuklanacak.





Ateşe Hacı Mehmet Gani şüpheli konumunda





Mart ayında İsviçre polisi, Bern Büyükelçiliği’nde çalışan iki üst düzey diplomatın bir grup adamla Zürih’te bir mezarlıkta insan kaçırma planı üzerinde çalıştıklarını ortaya çıkarmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın açtığı soruşturmaya göre diplomatların kaçırma planına ilişkin gizli görüşme sayısı birden fazla.







Olayın ortaya çıkmasından sonra, diplomatlar apar topar Türkiye’ye geri çağrılmıştı.