Samanyolu Haber /Dünya / AUDI CEO'su tutuklandı /19 Haziran 2018 03:03

AUDI CEO'su tutuklandı

Almanya'daki dizel skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Audi CEO'su Rupert Stadler, delilleri karartma şüphesiyle tutuklandı.

SHABER3.COM

Münih Savcılığı, 'dizel meselesine ilişkin soruşturmanın parçası olarak Profesör Rupert Stadler'i tutuklama kararını' açıkladı.
Tutuklama kararının delilleri karartma şüphesi nedeniyle alındığı, devam eden soruşturmalarla ilgili şu anda daha fazla bilgi verilemeyeceği belirtildi.

OBAMA DÖNEMİNDE ABD'DE ORTAYA ÇIKARILDI

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Çevreyi 40 kat fazla kirlettiği ortaya çıkan Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

CEZA ÜZERİNE CEZA

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullandığını kabul eden Volkswagen, Amerikan yargısı tarafından yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AUDI CEO'su tutuklandı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Ünlülerden sandığa çağrı

Ünlülerden sandığa çağrı

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan'dan sandık taktikleri....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:38:42