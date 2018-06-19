Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da lösemiye yakalanan Nail'den iyi haber var /19 Haziran 2018 03:09

Yunanistan'da lösemiye yakalanan Nail'den iyi haber var

Annesiyle hapis yatan ve Yunanistan’a geçtikten sonra mülteci hayatı içinde lösemiye yakalanan Nail’den sevindirici haber var.

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Babası Almanya’da olduğu için tedavisi annesi gözetiminde Yunanistan’da süren Nail Koçak'ın babasına Almanya makamları Yunanistan’a oğlunun yanına gitmesi için izin verdi. Nail’in de tedavisinin Almanya’da sürmesi için bir üniversite hastanesinin devreye girmek üzere olduğu öğrenildi.

Ayrıntıları Nail’in hikayesini ilk paylaşan Gazeteci Cevheri Güven yazdı.  Güven şu bilgileri paylaştı: “Nail’in babasının seyahat sorunu çözüldü. Yunanistan’a gidebilecek. Almanya’da iyi bir üniversite hastanesinden de Nail için kabul alınmak üzere… Dankeschön Deutschland….  Emeği geçenlere de teşekkürler.. Nail’in sağlık durumuna gelince, vücudundaki zararlı değerler düşüyor, trombosit gibi faydalı değerlerin oranı yükseliyor, doktorlar sevinçli. Birkaç problem var duaya devam. Erken teşhis için Yunanistan’a; ??? E???????? ???? ????.”
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