İşte o 'muhtıra'

900 diplomattan Trump'a protesto muhtırası







Söz konusu belgeleri gören bir kaynak, girişimin Trump’ın politikalarına karşı bir başkaldırı olduğunu söyledi.





Üst düzeyli bir bakanlık yetkilisi muhtıranın, bakanlığın “itiraz yolu ” adı verilen ve görevlilerin politika konusundaki hoşnutsuzluklarını ifade edebildikleri bir yöntemle bakanlığa vekalet eden Tom Shannon’a iletildiğini doğruladı.





Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada muhtıradan haberdar olduğunu söylemiş ve diplomatları “Programa uysunlar, aksi halde ayrılabilirler” diyerek uyarmıştı.





İŞTE O MUHTIRA





Reuters’in taslağını gördüğü muhtırada başkanlık kararnamesinin ilgili ülkelerle ilişkileri bozacağı, Amerikan aleyhtarı duyguları alevlendireceği ve insani nedenlerle ABD’ye gelmek isteyenlere zarar vereceği belirtiliyor.





Muhtırada bu politikanın “ayrımcılık yapmama, adil muamele ve yabancı konuklar ve mültecilere kucak açma gibi temel Amerikan değerlerine ters düştüğü” belirtiliyor.





Trump’ın Cuma günü imzaladığı ve Suriye, Irak, İran, Sudan, Yemen, Somali ve Libya vatandaşlarının ABD’ye girişini geçici olarak yasaklayan kararnameyle ülkedeki havalimanlarında büyük kargaşa yaşanmış ve pek çok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.







ERDOĞAN HALA SESSİZ





Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 5 gün önce uygulamaya konan yasakla ilgili sessizliğini koruyor.







