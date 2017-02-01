Samanyolu Haber /Gündem / İşte o 'muhtıra' /01 Şubat 2017 10:27

İşte o 'muhtıra'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 900 kadar yetkili Başkan Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeden gelenlere ve göçmenlere ülkeye giriş yasağı getirmesine karşı itirazlarını belirtmek için bakanlık içi şikayet sistemini kullanarak protesto muhtırası verdiler.

SHABER3.COM

900 diplomattan Trump'a protesto muhtırası

Söz konusu belgeleri gören bir kaynak, girişimin Trump’ın politikalarına karşı bir başkaldırı olduğunu söyledi.

Üst düzeyli bir bakanlık yetkilisi muhtıranın, bakanlığın “itiraz yolu ” adı verilen ve görevlilerin politika konusundaki hoşnutsuzluklarını ifade edebildikleri bir yöntemle bakanlığa vekalet eden Tom Shannon’a iletildiğini doğruladı.

 
Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada muhtıradan haberdar olduğunu söylemiş ve diplomatları “Programa uysunlar, aksi halde ayrılabilirler” diyerek uyarmıştı.

İŞTE O MUHTIRA

Reuters’in taslağını gördüğü muhtırada başkanlık kararnamesinin ilgili ülkelerle ilişkileri bozacağı, Amerikan aleyhtarı duyguları alevlendireceği ve insani nedenlerle ABD’ye gelmek isteyenlere zarar vereceği belirtiliyor.

Muhtırada bu politikanın “ayrımcılık yapmama, adil muamele ve yabancı konuklar ve mültecilere kucak açma gibi temel Amerikan değerlerine ters düştüğü” belirtiliyor.

Trump’ın Cuma günü imzaladığı ve Suriye, Irak, İran, Sudan, Yemen, Somali ve Libya vatandaşlarının ABD’ye girişini geçici olarak yasaklayan kararnameyle ülkedeki havalimanlarında büyük kargaşa yaşanmış ve pek çok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.

ERDOĞAN HALA SESSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 5 gün önce uygulamaya konan yasakla ilgili sessizliğini koruyor.


<< Önceki Haber İşte o 'muhtıra' Sonraki Haber >>

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:07:49