Samanyolu Haber /Gündem / 4 gündür banka önündeler... 5 gün daha bekleyecekler... /01 Şubat 2017 10:46

4 gündür banka önündeler... 5 gün daha bekleyecekler...

BilecikvBozüyük'te TOKİ tarafından alt gelir grubuna satışa sunulacak 14 konutun 6 Şubat’taki başvuruları için vatandaşlar 4 gündür banka önünde sırada bekliyor.

SHABER3.COM

TOKİ’den ev için 4 gündür banka önünde bekliyorlar

Yeni Doğan Mahallesi’ndeki TOKİ tarafından yapılan 724 konuttan 14’ü kurasız ve başvuru önceliğine göre 6 Şubat tarihinden itibaren satışa sunulacak. Alt gelir grubu konutlar için Bozüyük İlçesindeki Halk Bankası Şubesi önünde, geçen 28 Ocak’tan itibaren kuyruğa girilmeye başlandı.

Ercan Demirbaş, Rıdvan Çakır, Kadir Altıntaş, Nazım Turunç, Mesut Turunç, Seydi Ahmet Çevik, Emrah Taş, Mehmet San, Ahmet Sarı, Ramazan Bilgin, Zafer Özdemir, Nevin Abacı, Fatih Yılmaz ve Emine Cengiz adlı vatandaşlar yakınlarıyla birlikte değişmeli olarak 4 gündür gece-gündüz banka önünde kuyrukta bekliyor.

Konut satın almak için sıraya girenlerden Ercan Demirbaş, havaya aldırış etmeden beklediklerini söyledi.  

Beklemeye devam edeceklerini belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"TOKİ'nin elinde bulunan henüz satış işlemleri gerçekleşmemiş olan 14 adet konut için herhangi bir ön koşul bulunmadan kurasız bir şekilde yalnızca başvuru önceliği esas alınarak 14 dairenin satışa çıktığını öğrendiğim gibi nöbete başladım. Şu an ilk sırada ben varım. Hava geceleri eksi 10 dereceyi bulsa da uygun şartlarda ev sahibi olmak için bekleyişimizi sürdüreceğiz. Burada hepimizin sırası belli. 3 gündür, artık kimse kimsenin yerini kapmıyor."
<< Önceki Haber 4 gündür banka önündeler... 5 gün daha bekleyecekler... Sonraki Haber >>

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:07:18