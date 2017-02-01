Son Dakika! Hülya Sancaklı hayatını kaybetti

Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti





İntihar girişiminde bulunduğu 14 Ocak’tan beri hastanede tedavi altında tutulan eski milli futbolcu ve MHP milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti. Hülya Sancaklı’nın intihar girişiminden önce “Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim” yazılı bir not bıraktığı öğrenilmişti.





İL BAŞKANI DUYURDU





MHP İl Başkanı Aydın Ünlü acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı: “MHP Kocaeli Milletvekili ve MYK üyemiz sayın Saffet SANCAKLI’nın eşi Hülya SANCAKLI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz .Cennet mekanı olsun…Bilgilendirme yapılacaktır.”