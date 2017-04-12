İşte Diyarbakır'da patlatılan o tünel





Olayın ardından bugün 177 kişi gözaltına alınırken 'bu tüneli kazan teröristlerin faaliyeti keşfedilemedi mi, bir ton patlayıcı nereden getirildi ve bu tünel nasıl bu patlayıcıyla havaya uçuruldu' gibi sorular yetkililer tarafından henüz cevaplanmadı

Diyarbakır'da Emniyet binasının altına kadar kazılan tünelden bir ton patlayıcı taşınarak patlatılmış, ortaya korkunç bir görüntü çıkmıştı. Terör örgütü PKK'nın üstlendiği saldırı sonrası çekilen görüntülerde tünelin ucu kameralara böyle yansıdı.