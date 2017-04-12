Samanyolu Haber /Gündem / İşte Diyarbakır'da patlatılan o tünel /12 Nisan 2017 15:50

İşte Diyarbakır'da patlatılan o tünel

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin kazıp 1 ton patlayıcı taşıyarak patlattığı tünel görüntülendi

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

Diyarbakır'da Emniyet binasının altına kadar kazılan tünelden bir ton patlayıcı taşınarak patlatılmış, ortaya korkunç bir görüntü çıkmıştı. Terör örgütü PKK'nın üstlendiği saldırı sonrası çekilen görüntülerde tünelin ucu kameralara böyle yansıdı.

Olayın ardından bugün 177 kişi gözaltına alınırken 'bu tüneli kazan teröristlerin faaliyeti keşfedilemedi mi, bir ton patlayıcı nereden getirildi ve bu tünel nasıl bu patlayıcıyla havaya uçuruldu' gibi sorular yetkililer tarafından henüz cevaplanmadı
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İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

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