Soylu: Diyarbakır'daki patlama kaza değil terör saldırısı

Son dakika… Diyarbakır’daki patlama terör saldırısı çıktı!





Dün sabah saatlerinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Emek ile Hatboyu caddeleri arasında, içerisinde Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek yerleşkesinde bir patlama meydana gelmiş, patlama sonucu Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin adlı sivil memurlar ile Burhan Mercan isimli polis meruru şehit olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede “Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu” demişti. Ancak enkazın kaldırılmasının ardından olayın aslında bir terör saldırısı olduğu anlaşıldı.





‘TÜNEL AÇIP PATLAYICI KOYMUŞLAR’







Habertürk TV canlı yayınında konuşan Bakan Soylu patlamanın bir terör saldırısı olduğunu söyledi. Bakan Soylu, “Patlama, orada bir teknisyen yardımcımızın bir zırhlı aracı tamiri esnasında gerçekleşti. Dün gece itibariyle netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde; ama onun ötesinde bir teknisyen yardımcımız daha enkaz altından çıkarıldı ve o da şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. İlk önce araçla patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Ama yapılan bütün tetkiklerde ve bütün araştırmalarda netleşti ki bu, bir terör saldırısı” diye konuştu.





“YER ALTINA PATLAYICI YERLEŞTİREREK…”





Dışarıdan açılan bir tünelle saldırının gerçekleştirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, “Biz ilk önce acaba içeriye girip, bir kişi, çalışan marifetiyle bir şey koydu mu; diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık ayda bir arama tarama yaparız. Böyle bir tehditle karşılaşmayalım, diye. Demek ki çok kısa bir süre içerisinde böyle şey kazmışlar. Yerin altında patlayıcı yerleştirmek suretiyle ama bütün detayını vali bey açıklayacak. Bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Dışardan açılan bir tünelle yapıldı. Yerin altına tünel açıp patlayıcı koymuşlar” dedi.





5 KİŞİ GÖZALTINDA





Öte yandan Diyarbakır’daki saldırı sonrası yürütülen soruşturmada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.