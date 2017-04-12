Samanyolu Haber /Gündem / 74 yaşındaki tutuklu hayırsever Recep amca vefat etti /12 Nisan 2017 15:06

74 yaşındaki tutuklu hayırsever Recep amca vefat etti

Oltu’nun hatırı sayılır esnaflarından nam-ı diğer Foto Recep olarak da bilinen Recep Erdem, tutuklu bulunduğu cezaevinden için çıkarıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle cezaevinden çıkarılarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Recep Erdem, hayatını kaybetti.
 
Aslanpaşa Camiinde geçtiğimiz günlerde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu oğulları İsmail ve İbrahim Erdem de kelepçeli ve jandarma eşliğinde özel izin ile katıldı. Kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği cenaze namazının ardından Recep Erdem’in cenazesi Cankurtaran Mezarlığında defnedildi.

EFGAN ALA'NIN EMRİYLE OPERASYON

Hayırsever işadamı Recep Erdem ve ailesine seçim bölgesi Erzurum olan dönemin İçişleri Bakanı Efgan Ala'nın emriyle operasyon yapılmış ve ailenin tüm mülküne el konulmuştu. 


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