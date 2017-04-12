74 yaşındaki tutuklu hayırsever Recep amca vefat etti

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle cezaevinden çıkarılarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Recep Erdem, hayatını kaybetti.



Aslanpaşa Camiinde geçtiğimiz günlerde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu oğulları İsmail ve İbrahim Erdem de kelepçeli ve jandarma eşliğinde özel izin ile katıldı. Kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği cenaze namazının ardından Recep Erdem’in cenazesi Cankurtaran Mezarlığında defnedildi.





EFGAN ALA'NIN EMRİYLE OPERASYON

