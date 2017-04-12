Samanyolu Haber /Gündem / 'Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun' /12 Nisan 2017 16:12

'Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun'

Doğan Grubu Televizyonu CNN Türk HDP'li milletvekili'nin açıklamasını veremedi Sosyal Medys'dan okuyun dedi.

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili 'Darbecilerle görüştü. Bilseydim Yenikapı'ya çağırmazdım" iddialarını ekrana taşıyan CNN Türk, Bakan Hayati Yazıcı'nın sözlerini ekrana taşırken aynı uçakta yer alan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün konu ile ilgili açıklamalarını geçiştirdi. Haberi sunan Ahu Özyurt, haberin sonunda "Ertuğrul Kürkçü'nün de konu ile ilgili açıklamaları var. Bunu da sosyal medyadan görmüşsünüzdür" diyerek açıklamaları veremedi. 
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