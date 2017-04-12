'Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili 'Darbecilerle görüştü. Bilseydim Yenikapı'ya çağırmazdım" iddialarını ekrana taşıyan CNN Türk, Bakan Hayati Yazıcı'nın sözlerini ekrana taşırken aynı uçakta yer alan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün konu ile ilgili açıklamalarını geçiştirdi. Haberi sunan Ahu Özyurt, haberin sonunda "Ertuğrul Kürkçü'nün de konu ile ilgili açıklamaları var. Bunu da sosyal medyadan görmüşsünüzdür" diyerek açıklamaları veremedi.