Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Kavakçı'ya ne danışacak ? /09 Ocak 2019 14:44

Cumhurbaşkanı Kavakçı'ya ne danışacak ?

Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına getirilen Mariam Kavakçı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yine Sosyal Medyada gündem oldu.

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Bir süre önce Kuala Lumpur Büyükelçiliği görevine atanan Merve Kavakçı'nın Ürdünlü ilk kocası Ali Ahmad Abushanab'dan olan kızı Mariam Ali Kavakçı, Erdoğan'ın genelgesi ile Cumhuraşkanlığı danışmanlığı görevine getirildi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Kavakçı'nın Sosyal Medyada yayınladığı fotoğrafları Saray ciddiyeti ile bağdaşmadığı konusunda eleştiriler aldı.. 


Mariam Kavakçı hükümete yakın medyada ‘konuşma dili patoloğu’ ve ‘iş kadını’ olarak tanıtılıyor. Ama  Twitter kullanıcıları, Mariam Kavakçı’nın fotoğraflarıyla birlikte yaptıkları paylaşımlarda, söz konusu atamaya tepki gösterdi.



Zaytung’da yer alan bir haberde de “Saraya danışman olan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı: Erdoğan sana neyi danışacakmış diyenler biraz olsun utanmışlardır umarım…” başlığıyla birlikte aşağıdaki fotoğraf paylaşıldı:



Mariam Kavakçı’nın sosyal medyada paylaştığı ve tepki çeken fotoğraflar şöyle:









Bir Twitter kullanıcısı, Mariam Kavakçı’nın Kur’an-ı Kerim’in üzerine ABD pasaportu koyarak çekip paylaştığı fotoğrafla birlikte, “Sabah akşam elinde Kuran sallayıp dinimize saldırıyorlar diyen Müslümanlar. Kuran üstüne ABD pasaportunu koyan Mariam Kavakçı’ya gık çıkarmıyorlar” diye yazdı.


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