Kavakçı'nın kızı da Erdoğan'a danışman oldu

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakçı ve Serkan Taranoğlu atandı.





2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı'nın kızı ve eski AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın yeğeni olan Mariam Kavakçı hükümete yakın medyada ‘konuşma dili patoloğu’ ve ‘iş kadını’ olarak tanıtılıyor.