Samanyolu Haber /Gündem / Ülkeyi karıştıran görüntüler /09 Ocak 2019 15:20

Ülkeyi karıştıran görüntüler

ABD’de bir okulda, özel eğitim programından sorumlu öğretmenin, otizmli bir çocuğu koridorda sürüklemesine dair görüntüler büyük tepki çekti.

Ülkeyi karıştıran görüntüler


Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bulunan Greenup bölgesinde bir okulda yaşandı.

Okulun güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, 9 yaşındaki otizmli çocuğun öğretmeni tarafından bileklerinden yakalanarak koridor boyunca sürüklendiği görülüyor. Daha sonra öğretmen, arkadaşlarının önünde koridorda otizmli çocuğu bir süre sürükledikten sonra, çocuğa yürümek isteyip istemediğini soruyor. ‘Hayır’ cevabı alan öğretmen, çocuğa “kalk artık!” diye bağırarak, çocuğu kısa bir süre hırpalıyor ve yine aynı şekilde sürüklemeye devam ediyor.

Otizmli çocuğun ailesi konuyla ilgili bir sosyal paylaşım sitesinde yaptıkları açıklamada, okuldan bir telefon alarak, çocuğun sınıfta bir duygu patlaması yaşadığı haberini aldıklarını söyledi. 9 yaşındaki çocuğun otizm ve diğer engelleri olduğunu belirten annesi “Biz buraya yeni taşındık, o sadece uyum sağlamaya ve arkadaş edinmeye çalışıyor. Sınıfta bir kriz yaşadığı için onu sınıftan dışarı çıkarmaya çalıştılar ve bunu kesinlikle yanlış yöntemle yaptılar. Bu durum önlenebilirdi” diyerek çocuğun bileklerinin de fiziksel olarak zarar gördüğünü ifade etti.

Okulun yaptığı açıklamada ise olayın ardından hemen aile ile iletişime geçildiğini, çocuk koruma hizmetleri kurumunun olaydan haberdar edildiğini, öğretmenin okuldan kovulduğunu ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
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Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

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