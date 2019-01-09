Bir anda sahneye fırladı!

Kaliforniya'nın yeni valisi yemin ederek resmen göreve başladı. Yemin töreni konuşmasına valinin 2 yaşındaki oğlu damga vurdu.





Kaliforniya'nın yeni valisi Gavin Newsom resmen görevine başladı. 51 yaşındaki Demokrat siyasetçi, yemin töreninin hemen ardından bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında bir anda 2 yaşındaki oğlu Dutch sahneye atladı. Tüm gözler küçük çocuğa çevrildi. Babası onu kucağına alıp oyalamaya çalıştı ancak ağzında emziği olan çocuğun uykusu vardı. Vali Newsom konuşmasına devam etmek için oğlunu yere bıraktı. Ancak Dutch babasına geri döndü. Bir daha podyumda yürüyüşe çıktı annesi onu indirmeye çalıştı ama yakalayamadı. Kendi kendine takılan Dutch, salondakilerden alkış üstüne alkış aldı.









Sonunda annesi onu podyumdan indirmeyi başardı. Ve Dutch alkışlar arasında sahneyi babasına bıraktı.