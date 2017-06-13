Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için 7'lik deprem uyarısı /13 Haziran 2017 09:11

İstanbul için 7'lik deprem uyarısı

Dün Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası olası İstanbul depremi tartışmaları yeniden başladı. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dünkü depremle İstanbul depremi arasında bir bağ olmadığını belirtirken, İstanbul için de uyarıda bulundu.

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Ege'de dün gerçekleşen ve büyük korkuya yol açan deprem sonrası İstanbul depremine ilişkin tahminler yeniden gündeme geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ege Denizi'ndeki depremin gerçekleştiği fay hattı ile Marmara Denizi'ndeki fay hattının farklı olduğunu ifade eden Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Tektonik rejim olarak farklılar. İkisi birbirinden bağımsız fay hatları. Türkiye'de 500 tane aktif fay var. Bunların sürekli hareket etmesi doğal. Kuzey Anadolu Fayı Marmara'da 17 Ağustos'tan sonra kırıldı. 12 Kasım'da da oldu, bir sonraki sismik boşluk olarak adlandırılan bölge ise Marmara Bölgesi. Dünyadaki bilim insanlarının hemfikir olduğu konu, Kuzey Anadolu Fayı içindeki bir sonraki deprem Marmara Denizi'nde olacak. İstanbul merkezli ve 7'nin üzerinde bir büyüklükten bahsediyoruz" diye konuştu.

Olası Marmara depreminin büyüklüğünün bilim insanları tarafından çok tartışıldığını dile getiren Özener, bunların vatandaşın önünde yapılmaması gereken bilimsel tartışmalar olduğunu, herkesin Marmara'da büyüklüğü 7 civarında bir deprem beklenildiğini bilmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. 
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