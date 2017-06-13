AKP Türk askeriyle ilgili güvence verdi

Türkiye'nin Bahreyn Dışişleri Bakanı aracılığıyla göndereceği askerlin krizde kullanılmayacağını söylediği öğrenildi.

Katar’a karşı Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan yaptırım kararlarının ardından Ankara, ortayol arayışını sürdürürken, Türkiye’ye de, ‘tercihini yap’ mesajı iletildiği öğrenildi. Ankara’nın ise Katar’daki üssün Körfez ülkelerinin kendi içerisindeki ihtilafı için kullanılmayacağı güvencesini verdiği belirtildi.





İran ve Bahreyn dışişleri bakanlarının geçen hafta Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün sabah saatlerinde Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Khalifa Shaheen Al-Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile dışişleri konutunda bir araya geldi.





Suudi öncülüğündeki bloğun Ankara ile temaslarında şu mesajları verdiği belirtildi:





* Katar’ın verdiği sözlere uymaması nedeniyle bu noktaya gelindi; bir daha aynı şekilde davranmamasının garanti altına alınması lazım





* Bundan sonra Körfez ülkelerinin kaybedecek zamanı yok





* Bu süreçte, Türkiye’nin de bizimle birlikte olmasını arzu ederiz