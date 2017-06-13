Bildiğin organize suç örgütü üyesiymiş

Havuz medyasında Ankara polisi, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, adam yaralamak, gasp ve tehdit" iddiasıyla İsmail Altınok grubunu takibe aldı. İsmail Altınok grubunun kumar oynattığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı ve hedeflerindeki şahıslara karşı tehdit, işkence ve zor kullandıkları tespit edildi. Suç şebekesinin başı olan Altınok ile Tanju Çolak'ın irtibatı ortaya çıktı.



İfadeler doğrultusundaki tespitlere göre; ünlü olma avantajını kullanan Çolak, şirketlerden çek veya senet karşılığı yüklü miktarda mal aldı. Çolak'ın verdiği çekler karşılıksız çıkarken senetler için ise ödeme yapmadı. Çolak'ın mal aldığı kişiler paralarını almak için hukuki işlem yapacaklarını söylediklerinde ise devreye İsmail Altınok grubu girdi. Tehdit ve şantajla işadamlarının gözünü korkutmaya çalıştılar, alacakları konusunda ısrarcı olan işadamlarına ise işkence yaptılar. İsmail Altınok ve Tanju Çolak çek-senet karşılığı aldıkları malları da nakit paraya çevirdi. Soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli çok sayıda ilde 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü yöneticisi İsmail Altınok, Levent Çiçek ve Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan Çolak'ın da alacaklılara işkence yapılırken orada bulunduğu ve adamları dövdüğü iddia edildi.