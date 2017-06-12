Samanyolu Haber /Gündem / İzmir merkezli 6.3'lük deprem /12 Haziran 2017 15:51

İzmir merkezli 6.3'lük deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Depremin İzmir, Bursa ve Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul'da da hissedildiği bildiriliyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin merkez üssünün İzmir'in 84 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.

Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığı bilinmiyor

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.2 büyüklüğünde olarak duyurduğu depremin merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesi olduğunu belirtti.

Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Şu ana kadar olumsuz bir haber yok" açıklamasında bulundu.  
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