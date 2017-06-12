İzmir merkezli 6.3'lük deprem

Depremin İzmir, Bursa ve Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul'da da hissedildiği bildiriliyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin merkez üssünün İzmir'in 84 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.





Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığı bilinmiyor





KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ DURUM YOK



