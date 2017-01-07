Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Barosu: Doğan Holding yöneticilerine gözaltı, gözdağıdır! /07 Ocak 2017 12:40

İstanbul Barosu: Doğan Holding yöneticilerine gözaltı, gözdağıdır!

İstanbul Barosu Başkanlığı, Doğan Holding Hukuk Başmüşaviri Erem Turgut Yücel ve eski İcra Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen gözaltına alınırken arama sırasında yasal olmayan noktalar olduğu görüşünü savundu.

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Yapılan açıklamada "Avukat Erem Turgut Yücel’in ev ve büro araması için kolluk kuvvetlerince Baromuza bir bildirim yapılmamış, dolayısıyla aramalarda Baro temsilcisi bulunamamıştır. Bu nedenle aramalar yasaya açıkça aykırıdır" dendi. Gözaltılarla da ilgili olarak "Bu gözaltı, özü itibariyle bir gözdağıdır. Siyasal iktidarın, kendi stratejileri doğrultusunda oluşmasına özen gösterdiği konjonktürün, bir aşaması ile o aşamadaki mesajıdır" ifadesi kullanıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, baronun 'Hukuk siyasal stratejilerin parçası olmamalıdır' başlıklı açıklaması şöyle:

"Baro temsilcisi olmalıydı"

“05 Ocak 2017, sabah 06.00 itibariyle Doğan Holding Hukuk Başmüşaviri Av. Erem Turgut Yücel ile Yahya Üzdiyen’in evinde ve işyerinde polis tarafından arama yapılmıştır. Erem Turgut Yücel, avukat sıfatıyla takip ettiği dosyada tutuklanan müvekkilinin davasını takip ederken, şüpheli konumuna getirilmiştir. CMK’nın 130. maddesi ile Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi, avukatın ev ve işyeri araması sırasında Cumhuriyet savcısı ile Baro temsilcisi bir avukatın bulunması zorunluluğunu sevk etmektedir. OHAL çerçevesinde çıkartılan KHK ile savcı bulundurulması zorunluluğu kaldırılmakla birlikte, Baro temsilcisi bulundurmayı zorunlu kılan hüküm saklı tutulmuştur. Avukat Erem Turgut Yücel’in ev ve büro araması için kolluk kuvvetlerince Baromuza bir bildirim yapılmamış, dolayısıyla aramalarda Baro temsilcisi bulunamamıştır. Bu nedenle aramalar yasaya açıkça aykırıdır.

"Sadece imaj alınmalıydı"

"İsnat edilen suçun niteliği ne olursa olsun, yasanın açık hükmünün uygulanması gerekirken, bu gerekliliğe uyulmamış olması, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sakıncalardan sadece birisidir. CMK’nın açık hükmü gereğince arama sonucunda el konulan bilgisayar kayıtları ve hard diskten imaj alınması gerekirken, yasanın bu hükmü de ihlal edilmiş, bunlara doğrudan el konulmuştur.

"Meslektaşımızın baromuz camiasında bilinen kişiliği, cemaat iltisakı ve/veya irtibatı ile uzaktan yakından ilgi kurulmasına olanak vermeyecek bir yapıdadır. Avukatlık görevinin yerine getirilmesi bağlamında gerçekleştirdiği görüşmelerin, böyle bir irtibatın göstergesi olarak yorumlanmasına olanak yoktur. Avukatlık görevlerinin sınırları konusunda, binlerce örnek yaşayan ve gerekirse bu sınırları belirleyip disiplin hukuku uygulayan hukuk kurumu olarak, meslektaşımız için yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

"Bu bir gözdağı"

"Bu gözaltı, özü itibariyle bir gözdağıdır. Siyasal iktidarın, kendi stratejileri doğrultusunda oluşmasına özen gösterdiği konjonktürün, bir aşaması ile o aşamadaki mesajıdır. Sadece bir avukat gözaltısından değil, ona bağlı ve açıkça basın özgürlüğüne karşı girişilmiş bir saldırıdan söz etmek gerekir. (t24)

EDİTÖRÜN NOTU

Yüzlerce avukat gözaltına alınıp tutuklanırken sesini çıkarmayan İstanbul Barosu'nun Doğan Grubu avukatı gözaltına alınınca "Baro temsilcisi olmalıydı" diye açıklaması oldukça manidar. Hele hele, Türkiye'nin en önemli barosunun Anayasa'nın 38.maddesinde geçen "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz" hükmünü unutarak diğer avukatlara ve binlerce masum insana sahip çıkmaması manidar...
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