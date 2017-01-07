İstanbul Barosu: Doğan Holding yöneticilerine gözaltı, gözdağıdır!

Yapılan açıklamada "Avukat Erem Turgut Yücel’in ev ve büro araması için kolluk kuvvetlerince Baromuza bir bildirim yapılmamış, dolayısıyla aramalarda Baro temsilcisi bulunamamıştır. Bu nedenle aramalar yasaya açıkça aykırıdır" dendi. Gözaltılarla da ilgili olarak "Bu gözaltı, özü itibariyle bir gözdağıdır. Siyasal iktidarın, kendi stratejileri doğrultusunda oluşmasına özen gösterdiği konjonktürün, bir aşaması ile o aşamadaki mesajıdır" ifadesi kullanıldı.





Hürriyet'te yer alan habere göre, baronun 'Hukuk siyasal stratejilerin parçası olmamalıdır' başlıklı açıklaması şöyle:





"Baro temsilcisi olmalıydı"





“05 Ocak 2017, sabah 06.00 itibariyle Doğan Holding Hukuk Başmüşaviri Av. Erem Turgut Yücel ile Yahya Üzdiyen’in evinde ve işyerinde polis tarafından arama yapılmıştır. Erem Turgut Yücel, avukat sıfatıyla takip ettiği dosyada tutuklanan müvekkilinin davasını takip ederken, şüpheli konumuna getirilmiştir. CMK’nın 130. maddesi ile Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi, avukatın ev ve işyeri araması sırasında Cumhuriyet savcısı ile Baro temsilcisi bir avukatın bulunması zorunluluğunu sevk etmektedir. OHAL çerçevesinde çıkartılan KHK ile savcı bulundurulması zorunluluğu kaldırılmakla birlikte, Baro temsilcisi bulundurmayı zorunlu kılan hüküm saklı tutulmuştur. Avukat Erem Turgut Yücel’in ev ve büro araması için kolluk kuvvetlerince Baromuza bir bildirim yapılmamış, dolayısıyla aramalarda Baro temsilcisi bulunamamıştır. Bu nedenle aramalar yasaya açıkça aykırıdır.





"Sadece imaj alınmalıydı"





"İsnat edilen suçun niteliği ne olursa olsun, yasanın açık hükmünün uygulanması gerekirken, bu gerekliliğe uyulmamış olması, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sakıncalardan sadece birisidir. CMK’nın açık hükmü gereğince arama sonucunda el konulan bilgisayar kayıtları ve hard diskten imaj alınması gerekirken, yasanın bu hükmü de ihlal edilmiş, bunlara doğrudan el konulmuştur.



