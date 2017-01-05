Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Doğan Holding'ten operasyon açıklaması /05 Ocak 2017 10:00

Flaş! Doğan Holding'ten operasyon açıklaması

Doğan Holding'in Üsküdar'daki merkez binasına sabah saatlerinde gelen polis ekipleri burada arama yaptı. Arama sonrası Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen gözaltına alındı. Holding'ten operasyonun içeriğine ilişkin açıklama geldi.

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Flaş! Doğan Holding'ten operasyon açıklaması: 2 arkadaşımız gözaltına alındı

Doğan Holding’ten yapılan açıklamada “Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’in ve eski Yöneticimiz Yahya Üzdiyen’in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır.  Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır” denildi.
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