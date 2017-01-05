Aydın Doğan'a operasyonun en net sinyali

Türkiye sabah saatlerinde Doğan Holding'e yapılan operasyonu şirket açıklamasından öğrendi. Şirketin Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen'in, Üsküdar'daki merkez binalarına yapılan baskınlar sonrası gözaltına alındığını açıklayan Holding, basın duyurusunda bir noktaya dikkati çekti:





"Söz konusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır"







Yani bu dalga bize değil, çalışanlarımıza yöneliktir, bizi etkileyen bir durum yok vs vs. Gözaltına alınan kendi üst yöneticilerine bile sahip çıkamayacak, hatta konuyu resmi açıklama dışında haberleştiremeyecek kadar düşen kağıttan bir medya imparatorluğu.





Verilen görüntünün aksine iktidara muhalefet etme durumu bulunmayan, Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı diktatoryal rejime açık-kapalı her türlü desteği sunarak gelen dalganın kendisini sıyırıp geçeceğini düşünen Doğan'cılar bu öngörülerinde yanılmışa benziyor. Vesayet odaklarının sözcülüğünü yaptıkları dönemin dönüp kendilerine çarpmasını korkuyla izliyorlar.





Sabah akşam yayın organlarında o dört harfli çirkin benzetmeyi masumlara kurşun gibi sıkan Doğan medyası, kendileri de içine girebilecekleri kadar genişlettikleri terör örgütü torbasının dibini artık daha net görüyor olmalı.





Bu operasyonun kendilerinin iddia ettiği gibi olmadığını nereden mi biliyoruz?





Elbette ki havuz medyasının kiralık katillerinden...





Akşam Gazetesi'ni yöneten Murat Kelkitlioğlu: "F..'nün medya ayağına operasyon başladı dedim, başladı Doğan Holding'le! Bu daha başlangıç, operasyon büyüyerek devam edecek!"







