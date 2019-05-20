Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizdi, kardeşinden benzin için borç aldı ve ... /20 Mayıs 2019 12:29

İşsizdi, kardeşinden benzin için borç aldı ve ...

İşsizlik artık sosyal bir trajediye dönüştü. Gaziantep'te aylardır işsiz olan Eyüp Dal iş için kapısını çaldığı Şahinbey Belediyesi'nden de "hayır" cevabı alınca belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Belediye aileye taziyede dahi bulunmadı.

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Türkiye'de işsizlik yüzde 14,7 ve genç işsizlik ise yüzde 26,4 ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. İşsizlik yüzünden her gün yeni bir dram yaşanıyor. 

En son vak'a Gaziantep'te yaşandı. Eski hükümlü Eyüp Dal, “hükümlü kadrosundan” Şahinbey Belediyesi'ne iş müracaatında bulundu. 

Eyüp Dal iş müracaatının kabul edilmemesi üzerine Şahinbey Belediyesi önünde üzerine benzin döktü ve kendisini ateşe verdi. 

4 GÜN SONRA YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Belediye önce "Tamam." dedi, ancak daha sonra red cevabı verdi. Bunun üzerine belediye binası önüne üzerinde döktüğü benzinle kendisini yakan Eyüp Dal, ağır yanıklar içerisinde kaldırıldığı yoğun bakım merkezinde ancak 4 gün dayanabildi. 

Gaziantep'te yayımlanan Hâkimiyet gazetesinin haberine göre Şahinbey Belediyesi elim hâdisenin akabinde acılı aileye taziyede dahi bulunmadı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Şahinbey Belediye Başkanı olarak seçilmişti. 

“KAPIMIZI ÇALIP BİR BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER”

Oğlunun ölümü ile acıların en büyüğünü yaşadıklarını anlatan anne Türkan Dal, ilçe belediyesinden bir tek kişinin bile kendilerine başsağlığı dilemediğini söyledi. 

Türkan Dal, gözyaşlarına boğuldu. “Oğlum ortalama 5 yıldır iş arıyordu. Geçenlerde bir fabrikadan kendisini aradıklarını ve işe başlayacağını gülerek anlatan oğlum orada da iş bulamadı.” dedi.

Oğlu Eyüp Dal'ı (sağda) kaybeden acılı anne Türkan Dal, "Yüreğimiz yanıyor." dedi.

Anne Dal sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Daha sonra İş-Kur üzerinden oğlumu Şahinbey Belediyesi'ne yönlendirmişler. Belediyenin hükümlü kadrosunda oğlumun işe başlayabileceği dile getirilmiş. Belediye görevlileri oğlumu önce umutlandırarak işe başlayabileceğini söylemişler. Daha sonra ise oğlumun işe alınmayacağı anlatılmış. Bunun üzerine oğlum belediyenin önünde kendisini yaktı." 

"Biz oğlumun iyileşmesi için 4 gün yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Fakat oğlum uyanmadı. Yüreğimiz yanıyor." diyen anne Dal, belediyenin taziyede bulunmamasının kendilerini bir kere daha yıktığını söyledi.

DAL'IN KARDEŞİ; BENDEN ALDIĞI HARÇLIKLA BENZİN ALMIŞ”

Eyüp Dal’ın kardeşi Mesut Dal, kardeşinin işsiz olduğu için arada sırada kendisinden harçlık aldığını dile getirdi. 

Dehşet verici hadisenin yaşandığı gün kardeşinin yine eski model arabası için benzin alacağını söyleyerek kendisinden para istediğini aktaran Mesut Dal, “Kardeşime harçlığını ben veriyordum. Olayın yaşandığı gün benden aracına benzin almak için para istedi bende verdim. Daha sonra öğle saatlerinde polis beni aradı. Polis kardeşimin kendisini yaktığını ve hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Çok üzgünüz. Kardeşimi genç yaşta toprağa verdik.” dedi.

Eyüp Dal

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