Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu ay işsizlik rekoru geliyor: 2009'u geride bırakacak /10 Mayıs 2019 09:39

Bu ay işsizlik rekoru geliyor: 2009'u geride bırakacak

TOBB araştırmacısı, işsizlikteki artışın devam ederek 2008-2009 krizi sonrası zirve yapan oranlara çıkmasını beklediklerini söyledi

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TOBB Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), ocak ayında yüzde 13.5'ten yüzde 14.7'ye fırlayan işsizlik oranının şubat itibarıyla yüzde 14.9'a çıkarak yüzde 15 sınırına dayanacağını hesapladı. SPM, aynı dönemde sanayi istihdamında da 32 bin azalma olacağını, yılın ilk 2 ayında ise 114 bin sanayi işçisinin işsiz kaldığını belirledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) araştırma kuruluşu SPM, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklayacağı Şubat 2019 dönemi işsizlik oranının yüzde 14.7'den yüzde 14.9 seviyesine çıkacağı hesabını yaptı. SPM'nin tahminine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranının 0.3 puan artarak yüzde 17.1'e yükselmesi bekleniyor. SPM, genel işsizlik ve tarım dışı işsizlikteki artışa paralel olarak mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da yine 0.3 puan artarak yüzde 15.8'e çıkacağı hesabını yaptı.

114 bin sanayi işçisi işsiz

SPM hesaplamalarına göre, şubat ayında istihdam oranı yatay seyrederek yüzde 44.5 düzeyinde kalırken, sanayi istihdamındaki düşüş devam edecek. SPM, şubat ayında sanayide çalışan işçi sayısının ocak ayına göre 32 bin kişi birden azalarak 5 milyon 392 binden 5 milyon 360 bine gerileyeceğini hesapladı. Sanayi istihdamı Aralık 2018'de 5 milyon 474 bin düzeyinde bulunuyordu. Bu veriler, bu yılın ilk 2 aylık döneminde sanayide çalışan 114 bin işçinin işini kaybettiğini gösteriyor.

SPM araştırmacısı Pınar Kaynak, işsizlikteki artışın devam ederek 2008-2009 krizi sonrası zirve yapan oranlara çıkmasını beklediklerini söyledi. 2018'in 3'üncü çeyreğinde kamu ve özel sektör yatırımlarının yüzde 4 küçüldüğüne dikkat çeken Kaynak, “Ocakta ihracat bir önceki döneme göre yüzde 3 artarken, hammadde ithalatı yüzde 6 küçülmüştür. Diğer yandan sanayi üretimi bir önceki döneme göre 1.1 puan azalmıştır. Tüm bu veriler, ekonomide bir yavaşlamanın habercisi sayılabilir ve şubat dönemi işgücü piyasalarına yansıması beklenmelidir. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” dedi.

Sanayi yavaşlıyor

SPM raporunda, ocak döneminde kapasite kullanım oranının imalat sanayinde 3.8 puan azalarak yüzde 74.4'e, tüketim mallarında 0.4 puan azalarak yüzde 72.4'e, ara malları imalatında da 0.7 puan azalarak yüzde 73.8'e düştüğü belirtilirken yatırım malları imalatında 0.4 puanlık artışla yüzde 74.5'e çıktığına dikkat çekildi.
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