Her dört gençten biri başka bir ülkeye yerleşmek istiyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Türkiye’deki gençlerin durumu bu zamana dek en kapsamlı araştırmalardan birine konu oldu.





Euronews'ten Menekşe Tokyay'ın haberine göre, Habitat Derneği, 2017 yılında başlattığı Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun ikincisini kısa süre önce yayımladı. Rapor, Türkiye’de kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 16 ilde, 18-29 yaş arasında 1.214 gencin katılımıyla hazırlandı.





Infakto RW tarafından yapılan ve 6-18 Nisan 2019 tarihleri arasını kapsayan araştırmada, yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşülen kişilerin yüzde 44’ü çalışan, yüzde 31’i işsiz, yüzde 13’ü iş arayan ve yüzde 11’i evde oturan gençlerden oluşuyor.













Türkiye’de ekonomik krizin gençlerdeki memnuniyetsizlik oranını artırdığını ortaya koyan rapora göre, her dört gençten biri başka ülkelere yerleşip orada eğitim görmek, çalışmak istiyor.





Araştırma sonuçları 2017 yılı verileriyle kıyaslandığında, gençlerin yaşam memnuniyetinde yüzde 71’den yüzde 60’a doğru 11 puanlık bir düşüş gözlemleniyor. Aynı şekilde gelecekten umutlu olduklarını belirtenlerin oranı da yüzde 67’den yüzde 55’e düştü. Erkeklerde umutlu olma hali (yüzde 26), kadınlara göre bir nebze daha yüksek (yüzde 21).





İş arayan gençlerin oranında da %8'den %13'e doğru bir yükselme var. Öğrencilerin iş arama oranı ise, 2017 yılında %27 seviyesinden bu yıl %31'e çıkmış. İş aramaktan vazgeçenlerin oranı ise yüzde 9’a yükselmiş. Gençlerin yarısı, yaşadıkları yerlerde yeterli iş imkanının olmadığından şikayetçi. 2017 yılında gençlerin %69’u iş bulmanın zor olduğunu ifade ederken, bu oran 2019 yılında %71,5’e yükselmiş.















