Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray sözcüsü'nden Erdoğan'a utandıran cevap /13 Ocak 2017 04:48

Beyaz Saray sözcüsü'nden Erdoğan'a utandıran cevap

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın basın toplantısında CNN muhabirini terslemesiyle ilgili 'muhabiri benzetti' yorumu hakkında, "Türkiye'de hükümetin gazetecilere muamelesi düşünüldüğünde pek de şaşırmadım" dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN muhabirine yönelik değerlendirmeleri ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Türk Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını okumadım ama Türkiye'de hükümetin gazetecilere yaptığı muameleler düşünüldüğünde pek de şaşırmadım. Türkiye bir NATO müttefiki. Amerika, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yanında yer almakta ve Türkiye ile karşılıklı çıkarlarımızı ve aynı zamanda Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için birlikte yakından çalışmaktadır. Bunu yapmayı sürdürüyoruz. Amerikan halkı ve dünya bu yakın ilişkiden yarar sağlıyor. Ancak bu yakın ilişki, bizim Türkiye'de sıklıkla hapse atılan ya da susturulan bağımsız gazetecilere yapılan muameleye ilişkin derin endişelerimizi dile getirmemizi engellemez."

Erdoğan, ABD Başkanı seçildikten sonra dün ilk basın toplantısını düzenleyen Trump'ın, CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya sözlü olarak çıkışarak soru sormasına izin vermemesini hatırlatarak, "Bakın Sayın Trump'ın basın toplantısında yanlışlık yapıldı ve Trump da o grubun muhabiri veya köşe yazarını benzetti" ifadelerini kullanmıştı.
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