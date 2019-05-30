Samanyolu Haber /Gündem / İsmailağa'ya 23 Haziran ziyareti /30 Mayıs 2019 13:10

İsmailağa'ya 23 Haziran ziyareti

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 23 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde AKP-MHP ittifakının adayı Binali Yıldırım İsmailağa cemaatini ziyaret ederek oy istedi. İşte o ziyaretten kareler...

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İsmailağa cemaatinden 23 Haziran'da destek istedi. 

Yıldırım'a eski bakanlardan Mehdi Eker de eşlik etti. 

SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ, 23 HAZİRAN İÇİN OY İSTEDİ

İstanbul Fatih'te cemaatin önde gelen isimleriyle iftarını açan Yıldırım'ın 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için destek istediği belirtildi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım (soldan 3'üncü) İsmailağa cemaatinden oy istedi.

CEMAAT İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

Yıldırım'ın seçim ziyareti İsmailağa cemaatinin resmi internet sitesi ismailaga.org.tr adresinde geniş yer verildi.

Sitede o ziyarete dair şunlar kaydedildi: "Eski Başbakanlarımızdan ve Cumhur İttifâkı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olan Sayın Binali Yıldırım Bey ve eski bakanlarımızdan Mehdi Eker Bey, çalışma arkadaşlarıyla birlikte, bu akşam yatsı namazı ve teravih namazlarını İsmailağa Camii'nde edâ ettiler." 

Ziyaretten fotoğrafların yer aldığı duyuruda, "Namazın ardından cemaatle musafahalaşan kıymetli misafirlerimiz, vakfımızda cemaatimizin ileri gelen hoca efendileri ve vakıf heyeti ile bir araya gelerek hasbihâl ettiler." ifadeleri kullanıldı.

YSK NİÇİN İPTAL ETTİĞİNİ İZAH EDEMEDİ

31 Mart Mahalli idareler Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı olan Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. 

AKP ve MHP'nin itirazı doğrultusunda karar veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 6 Mayıs'ta İmamoğlu'nun mazbatasını geri aldı ve seçimin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. 

YSK'nın "evet" oyu kullanan 7 üyesi, 250 sayfalık kararda seçimin iptal edildiğini izah edememiş, hukukçular kararı "garabet" diye nitelenmişti. 

YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte 4 üye karara muhalefet şerhi düşmüştü.   

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İsmailağa ziyaretine eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir (soldan 3'üncü) de katıldı. 

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Binali Yıldırım'a eski bakanlardan Mehdi Eker de eşlik etti.

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