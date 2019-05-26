Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi davet etti: İmamoğlu geldi, Yıldırım telgraf gönderdi /26 Mayıs 2019 18:33

Saadet Partisi davet etti: İmamoğlu geldi, Yıldırım telgraf gönderdi

Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, Binali Yıldırım'ı da davet etti; Yıldırım programı nedeniyle katılamadı.

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CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Daveti Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar hem Twitter üzerinden hem sözlü olarak yapmıştı.

Gökçınar'ın iftar davetine Binali Yıldırım Erzicanlı Sanayici ve İş adamları Derneği'nin iftar organizasyonu gerekçesiyle katılmadı. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Binali Yıldırım da iftara katılamayacağını telgrafla bildirdi.
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Görsel: Gerçek Gündem

 İmamoğlu ise iftar davetiyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Saadet Partisi İstanbul adayı Gökçınar da Twitter'dan hem İmamoğlu hem Yıldırım'a teşekkür etti.

İftara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu'nun yanı sıra CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski Refah Partisi milletvekili Emin Şirin ve Ahmet Özal da katıldı.  (Independent Türkçe)
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