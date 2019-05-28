Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu için montaj video yayan Pelikancılara AKP içinde de tepki var /28 Mayıs 2019 15:25

İmamoğlu için montaj video yayan Pelikancılara AKP içinde de tepki var

Ekrem İmamoğlu, dün akşam Habertürk ekranlarında Didem Arslan moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı adlı programa katıldı. Program sonrasında Pelikancılar Ekrem İmamoğlu için montaj karalama videoları yaymaya başladılar...

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AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş tarafından  sosyal medya hesabından paylaşılmış olan videoya AKP içinden de tepki aldı 



Habertürk yazarı Fatih Altaylı AKP'li bir ismin kendisini arayarak olaya tepki gösterdiğini köşesinden paylaştı.

Altaylı'nın yazısındaki ifadelere göre, AKP'li isim “O videoyu hazırlayan hanımefendinin kim olduğunu bütün İstanbul teşkilatı biliyor. Ve çok ayıp ediyorlar. "dediğini aktardı. 


İŞTE  ALTAYLI'NIN YAZISINDAN O BÖLÜM

AK Parti içinden değer verdiğim isimlerden biri aradı sabahın erken saatlerinde. 
Gece Habertürk’teki Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu programı izlemiş. 
“Fatihciğim bu partiye ne kadar bağlı olduğumu, uzun yıllardır tanıdığım Reis’e asla kötülük gelsin istemeyeceğimi bilirsin” diye girdi söze. 


Bu giriş üzerine gardımı almaya hazırlandım. 
Benim eleştirel yazılarımı konu edecek ve sitem edecek diye düşündüm açıkçası. 
AK Parti’nin eleştiriye en açık isimlerinden biri olduğunu, her şeyi açık açık konuşabilmeye devam ettiğiniz ender AK Partililerden biri olduğunu bildiğim halde, beklentim bu idi. 

Ancak beni ters köşeye yatırdı. 
“Bak sevgili dostum, biz bu partiyi kurarken ve bu parti için gecemizi gündüzümüze katıp çalışırken, tek bir şeyimiz var. Vicdanımız. Vicdansızlığa karşı çıktık biz. Ama bugün bakıyorum eleştirdiğimiz ne var ise aynısını, hatta beterini yapıyoruz.” 
Şaşırdım ve konunun Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı program ile bağlantısının ne olduğunu merak etmeye başladım. 


“Ne oldu, sen de Ekrem İmamoğlu’na mı oy vermeye karar verdin” dedim. 
“Yok yok. Her şeye rağmen bazen elim gitmese de partime oy vermeye devam ediyorum ama Ekrem Bey’e yapılanlar vicdanımı yaralıyor” dedi. 
“YSK kararı mı?” dedim. 


“Hayır, YSK kararı YSK’nın vicdanıdır. Beni rahatsız etmez. Ben bizim cenahın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptıklarından rahatsızım” dedi. 
Akşam programda Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin kesilip biçilerek, İstanbul’u bazı terör örgütleri ile birlikte yönetecekmiş gibi gösteren bir video hazırlanmasından şikayet etmişti. 


“O videoyu hazırlayan hanımefendinin kim olduğunu bütün İstanbul teşkilatı biliyor. Ve çok ayıp ediyorlar. Bu videoyu hazırlayan E.K hanım. İl örgütüne bir şekilde girdi. Hatta bir ara Tanıtım ve Medya İlişkileri Başkanlığında görevlendirildi. Tepki üzerine oradan alındı fakat ilde görevi sürüyor. Şunu bil ki, bu Pelikan taktikleri partide ciddi rahatsızlık yaratıyor.”
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