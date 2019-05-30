Çok büyük zarar açıklayan THY kar payı dağıtmayacak

Yasal kayıtlarda 10 milyar TL geçmiş yıllar zararı bulunan Türk Hava Yolları, 4 milyar TL net dönem kârını dağıtmama kararı aldı. Karar genel kurulda oylanacak. THY ilk çeyrekte borsada en fazla zarar eden şirket olmuştu.







THY'den dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 2018 hesap döneminde 4.05 milyar lira net dönem karı elde edildiği hatırlatılarak, "Yasal kayıtlarda ise geçici vergi beyannamesine göre 8.1 milyar lira net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 10.06 milyar TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır…





Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 4.05 milyar TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup…" denildi.





Borsa İstanbul 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 15 milyar 597,7 milyon liraya geriledi. En fazla net zarar açıklayan şirket 1 milyar 253 milyon lirayla THY oldu.