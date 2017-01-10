Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'in kaçırdığı askerlerden acı haber /10 Ocak 2017 09:51

IŞİD'in kaçırdığı askerlerden acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye sınırlarında kendilerinden irtibat kesildiği açıklanan 2 askerden acı haber geldi Astsubay Muhammet Duran Keskin ve Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı. Şehit askerlerin Adana ve Çanakkale'de yaşayan ailelerine acı haber verildi.

IŞİD'in Türk askerini diri diri yaktığı görüntüleri sordu

IŞİD’in iki askeri infaz ettiğine yönelik görüntüler resmi makamlarca henüz aydınlatılmadı. Ancak Suriye sınırımda kaybolan askerlerden acı haber geldi 


Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım 2016'da irtibat kesilen ve El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Asri Mezarlık'taki gasilhaneye getirildi. Şehitlerin naaşı, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlanacak. 

Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi Çanakkale'de yaşayan ailesine verildi. Kaşıkçı'nın Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde bulunan babaevine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel aileye şehadet haberini iletti. Bu sırada fenalaşan baba Ramazan Kaşıkçı, sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehit astsubayın babaevine büyük Türk bayrağı asıldı. Kilis'e getirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesinin Çanakkale'ye gönderileceği öğrenildi. 


ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kayıp olan diğer asker Muhammet Duran Keskin'in, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'ta ikamet eden annesi Elif Keskin'e oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. 
Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu. 

Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 5 yıl önce kaybeden şehidin kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin'in de Ankara'da görev yaptığı öğrenildi.
<< Önceki Haber IŞİD'in kaçırdığı askerlerden acı haber Sonraki Haber >>

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"

FIFA, 2016 yılının en güzel golünü açıkladı

FIFA, 2016 yılının en güzel golünü açıkladı

Deniz Baykal: Halkın haberi yok

Deniz Baykal: Halkın haberi yok

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:27