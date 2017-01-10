Türkiye'nin gıda devi yabancılara satıldı

Banvit yaptığı açıklamaya göre şirket sermayesinin yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamının satışına ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesini imzaladı.





BANVİT'TEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ:





Şirketimizin hâkim hissedarları tarafından iletilen güncel bilgiye göre, Şirketimiz sermayesinin yaklaşık yüzde 79.48'ine karşılık gelen hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır.





Yine Şirketimize iletilen bilgiler çerçevesinde, Sözleşme'nin imzalanmasını takiben BRF GmbH ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC (“QH”) arasında, yüzde 60 BRF GmbH, yüzde 40 ise QH’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık (“Yeni Ortaklık”) oluşturulacağı ve Yeni Ortalık'ın Sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralarak işlemin kapanışı ile birlikte, Şirketimizin paylarının yüzde 79.48'inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır.