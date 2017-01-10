MHP'li vekilden Erdoğan'a: Bir gün koğuş başkanı olacaksın!







Meclis'teki Anayasa görüşmelerinde MHP adına Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak konuştu. MHP'nin her kritik dönemde devletin yararı için inisiyatif aldığının altını çizen Parsak, Anasayasa değişikliğiyle bir rejim değişikliğinin olmadığını bir "hükümet sistemi değişikliği" yapıldığını anlattı.





Parsak konuşurken daha önceden MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli'nin başkanlığa ilişkin attığı tweetini alıntılayarak tweetlemesi gündeme geldi. Parsak Bahçeli'nin sözlerini kendi hesabından attığı tweetinde "Devlet Bahçeli: Biz, RTEyi mutlu etmek ve "Başkanlık" hayalini gerçekleştirmek için Anayasa yapamayız, yapmayacağız!" ifadelerini kullanmıştı.





Parsak'ın bir diğer tweetinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isim vermeden sert bir şekilde eleştirdiği ortaya çıktı.





BAŞKANLIĞA KARŞI MAKALE YAZMIŞ





Parsak'ın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı'nda (TASAV) yayımlanan bir makalesi, Parsak'ın daha önce 'partili cumhurbaşkanlığına' karşı çıktığını gösterdi. Parsak, partili cumhurbaşkanlığı konusunda şu ifadeleri kullanıyor:





"AKP’li yetkililerce hedeflendiği belirtilen “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi”nin, yine AKP’li yetkililerce daha önce ortaya atılan sözde “Türk tipi Başkanlık Sistemi”nin “yumuşatılmış” veya en azından “kırpılmış” hâli olduğu söylenebilir. Bu açıdan “Partili Cumhurbaşkanlığı”, Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın devamı niteliğinde olan ancak Cumhurbaşkanı’nın, partisiyle ilişiğinin kesilmediği ve seçimle göreve geldiği bir sistem olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca “Partili Cumhurbaşkanlığı”, Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin Anayasal kuralların kaldırıldığı, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinde değişiklikler gerçekleştirerek siyasî gücünün arttırıldığı, diğer yandan “sorumsuzluğunun” devam ettirildiği bir sistem olarak da değerlendirilebilecektir."





"İNSANLARIN BAŞKANA İTAAT ETTİĞİ BİR SİSTEM Mİ OLACAK?"





Parsak, en güçlü eleştirilerini ise sonuç bölümünde vurgulamış. "Ne olduğu bir türlü söylenemeyen 'Türk tipi başkanlık sistemi”, acaba insanların kurallara değil, insanların başkana itaat ettiği bir sistem mi olacaktır?" diyen Parsak, makalesinde şu ifadeleri kullanıyor:





"İnsanın insana itaat ettiği yerde, anayasa da olmaz, hukuk da olmaz. İnsanın kurala değil, insana itaat ettiği yerde, kimse hukukî güvenlik içinde olamaz; iktidarın en yakınındakiler bile. Herkes keyfilikten payını alabilir. Türkiye’de 2010 yılında anayasasızlaştırma sürecini birlikte başlatan ve bu süreci birlikte gerçekleştiren gruplardan birisi bugün iktidardan elendi ve dahası iktidarın en büyük hedefi haline geldi. Sadece bu grup değil, iktidarı uzun yıllar desteklemiş önemli siyasetçiler bile bugün anayasasızlaştırmanın hedefi halindeler. Bugünlerde iktidarı sınırsızca destekleyen bazı gazetecilerin dahi işten atıldıkları yolunda haberler okuyoruz. Dün anayasasızlaştırmanın önde gelen aktörleri, bugün anayasasızlaştırma mağdurları arasına katılabiliyor. Anayasasızlaştırma, anayasasızlaştırmanın mimarlarına karşı dahi kullanılabiliyor."





İşte sosyal medyanın konuştuğu o mesajlar...























