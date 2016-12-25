İran'la 2 milyar dolarlık kriz







Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Ankara ve Tahran arasındaki doğalgaz fiyatı anlaşmazlığında Türkiye lehine karar vermesi üzerine İran’ın Türkiye’ye iki milyar dolarlık doğalgaz cezası ödeme tarihi yaklaştı.





İddiaya göre İran pazarlık yapmak istiyor.





Fars Haber Ajansı, İran devletine ait doğalgaz şirketinin, İran’ın Türkiye’ye ödeyecek nakit parası olmadığını ve bu yüzden Türk taraflarıyla cezayı ödeme konusunda pazarlığa oturduklarını belirttiğini anımsattıktan sonra “iki senaryodan” söz edildiğini kaydetti.





Haberde “Bir senaryo İran’ın iki yıl boyunca Türkiye’ye bedava doğalgaz vermesi ve diğer bir senaryo daha uzun bir süre Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz için bedelini almamak ve böylece ceza bedelini tamamlamaktan ibaret” denildi.







