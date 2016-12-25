Sangu'dan Posta'ya: Cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenleri yazın

Cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenleri yazın







Özel yaşamını magazin basınından uzak tutmaya özen gösteren Sangu, hakkında masabaşı haber yazan Posta gazetesine Twitter hesabından şöyle cevap verdi: “Oturup masa başında karaktersiz haberler uyduracağınıza cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenlerden bahsedin.”





Doğan Medya olmak üzere Havuz televizyonları ve gazeteleri IŞİD'in 2 Türk askerini yakarak infaz etmesi haberini 2 gün boyunca verememiş ardından da yalanlama çabası içine girmişti.







