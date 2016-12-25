Samanyolu Haber /Gündem / Sangu'dan Posta'ya: Cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenleri yazın /25 Aralık 2016 18:06

Sangu'dan Posta'ya: Cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenleri yazın

Sinema ve dizi oyuncusu Elçin Sangu, özel hayatına ilişkin haber yapan Doğan Medyasına çok sert tepki gösterdi.

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Cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenleri yazın

Özel yaşamını magazin basınından uzak tutmaya özen gösteren Sangu, hakkında masabaşı haber yazan Posta gazetesine Twitter hesabından şöyle cevap verdi: “Oturup masa başında karaktersiz haberler uyduracağınıza cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenlerden bahsedin.”

Doğan Medya olmak üzere Havuz televizyonları ve gazeteleri IŞİD'in 2 Türk askerini yakarak infaz etmesi haberini 2 gün boyunca verememiş ardından da yalanlama çabası içine girmişti.


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