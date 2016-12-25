Rus uzmandan Büyükelçi suikastine dair ince cevap

Erbil merkezli Rudaw Televizyon kanalının ‘Günün Olayı’ adlı programa katılan Markov, Büyükelçinin öldürülme olayını Kürt televizyonuna değerlendirdi.







Karlov’un Gülen Cemaati tarafından öldürüldüğüne dair iddialar hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine Markov ”Bu gibi olaylarda daha büyük güçlere bakmamız lazım. Zaten Gülen hareketi böyle bir olayı düzenleyecek kadar büyük değil. Şu anda Türkiye ve Rusya’nın, Suriye konusunda beraber adım attığını görmekteyiz, böyle bir durum Suudi Arabistan, Katar ve ABD’nin hoşuna gitmeyebilir. Karlov’u öldürerek Türkiye ve Rusya ilişkilerinin hedef alındığını söyleyebiliriz. Ancak bu amacın tutmadığını da sözlerime ekleyebilirim.’’





Markov, olayda tetikçi olarak kullanılan kişi IŞİD ya da Nusra cephesine yakın birisinin ihtimal içerisinde olduğu, ancak göstergeler daha çok Nusra’yı işaret ettiğini ifade etti.





RUDAW SUNUCUNUN SORULARI YANDAŞ AKP’LİYİ TERLETTİ





Aynı programa katılan Optimar adlı araştırma şirketin başkanı olan Hilmi Daşdemir, program boyunca Büyükelçinin öldürülme olayı Hizmet hareketinin üstüne yıkmaya çalıştı. Ancak sunucu Hiwa Cemal'in soruları, yandaş araştırmacıya zor anlar yaşattı.





Türkiye’nin birçok ülke ile sorun yaşarken karşılaştığı her sorunda belge göstermeksizin Gülen’i işaret etmenin ne kadar doğru bir yaklaşım olduğu sorusu üzerine Daşdemir’’ 15 Temmuz’dan bu yana olaylara baktığımız zaman başka bir izah bulmazsın.’’ diyerek kendi düşüncesinden başka kanıtı olmadığını ifade etti.





Yandaş araştırmacının bu yanıtı ile tatmin olmayan sunucu “ Saldırgan Halep ve Suriye’den bahsederken, Karlov’u Halep yüzünden öldürdüğünü izah etmişken; bu olayın arkasında da Gülen’i suçlamak kolayına kaçmak değil mi” sorusunu yöneltti.





Bu soruyu da aynı şekilde cevaplayan Daşdemir” Saldırganın bu olayda Halep’ten bahsetmesi normal bir şey, bu sadece kendisinin hedefi hakkında bilgi verebilir. Bu olayda Gülen’in parmağı var derken aynı anda başka gruplarda dahil olabileceği ihtimal içerisindedir'' diye konuştu





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