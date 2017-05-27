Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de terör tehdidi seviyesi indirildi /27 Mayıs 2017 17:39

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi indirildi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Manchester saldırısının ardından en üst düzey olan 'kritik' seviyesine çıkarılan terör tehdidinin 'ciddi' seviyesine indirildiğini açıkladı.

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi indirildi

Değişiklik bir saldırının gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu, ancak hemen beklenmediği anlamına geliyor.

Aynı zamanda polise destek olmak için sokağa çıkan askerlerin İngiltere'de resmi tatilin sona ereceği Pazartesi gecesi itibariyle geri çekileceği belirtildi.
May, polisin son 24 saat içinde yürüttüğü çalışmaların tehdidin azalmasında rol oynadığını söyledi.

Manchester Arena'da Ariana Grande konserinin çıkışında Pazartesi gecesi düzenlenen intihar saldırısında içinde çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti.


Polis, Cumartesi sabahı Manchester şehrinin Moss Side alanının saldırıyla ilgili yürütülen aramalar kapsamında boşaltıldığını açıkladı.
Polis Cheetham Hill bölgesinde de sabah saatlerinde kontrollü bir patlama gerçekleştirdikten sonra 20 ve 22 yaşlarında iki adamı göz altına aldı.
Şu an için polisin sorguladığı 11 kişi bulunuyor.

Ariana Grande Manchester'a geri dönecek

Manchester'da aramalara ve operasyona devam edilirken polis ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinlikler için yüksek güvenlik önlemleri alıyor.

Güvenlik güçleri 1.300 etkinlikte önlem alırken insanların sosyal hayatlarına devam etmesini ancak dikkatli davranması gerektiğini belirtiyor.

Şarkıcı Ariana Grande ise saldırının kurbanları için bir yardım konseri düzenlemek adına Pazartesi günü Manchester'a gideceğini açıkladı.

Twitter'dan uzun bir açıklama yapan şarkıcı, "inanılmaz cesur bir şehir olan Manchester'a hayranlarıyla zaman geçirmek için gideceğini" belirterek, "Hissetiğiniz acının azalması için benim ya da herhangi birinin yapabileceği hiçbir şey yok" dedi.

Grande, "Bu şiddete karşı bir araya gelmeliyiz" mesajını verdi.
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