İngiltere'de terör tehdidi seviyesi indirildi

Değişiklik bir saldırının gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu, ancak hemen beklenmediği anlamına geliyor.



Aynı zamanda polise destek olmak için sokağa çıkan askerlerin İngiltere'de resmi tatilin sona ereceği Pazartesi gecesi itibariyle geri çekileceği belirtildi.

Manchester Arena'da Ariana Grande konserinin çıkışında Pazartesi gecesi düzenlenen intihar saldırısında içinde çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti.









Polis, Cumartesi sabahı Manchester şehrinin Moss Side alanının saldırıyla ilgili yürütülen aramalar kapsamında boşaltıldığını açıkladı.

Polis Cheetham Hill bölgesinde de sabah saatlerinde kontrollü bir patlama gerçekleştirdikten sonra 20 ve 22 yaşlarında iki adamı göz altına aldı.

Şu an için polisin sorguladığı 11 kişi bulunuyor.





Ariana Grande Manchester'a geri dönecek





Manchester'da aramalara ve operasyona devam edilirken polis ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinlikler için yüksek güvenlik önlemleri alıyor.



