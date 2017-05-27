Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz raporu AKP'li Şamil Tayyar'ı da ikna edemedi /27 Mayıs 2017 17:00

15 Temmuz raporu AKP'li Şamil Tayyar'ı da ikna edemedi

AKP'nin gazetecilik kökenli milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe tiyatrosuna dair şüpheleri destekleyen bir paylaşımda bulundu

SHABER3.COM

AKP'nin gazetecilik kökenli Antep milletvekili Şamil Tayyar bir tweet atarak, "Anlaşılan o ki 15 Temmuz'un gerçek hikayesi için biraz daha bekleyeceğiz. Sabır..."dedi.

Tayyar'ın tweet attığı günün sabahında ise, "15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu" 15 Temmuz gecesine dair raporu açıklamıştı. Ancak rapor muhalif kesimin kafasındaki soru işaretlerini gidermediği gibi yeni soru işaretleri oluşmasına neden olmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbedeki rolleri ile ilgili belirsizliği gidermeyi başaramamıştı.

Görünen o ki, Tayyar'ın kafasındaki soru işaretleri de kalkmamış ve rapor ikna edici gelmemiş. 

İşte o tweet:

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