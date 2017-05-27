Manisa’da bir deprem daha oldu





Manisa sallanmaya devam ediyor.. Vatandaşlar Manisa’da meydana gelen deprem nedeniyle sokaklara döküldü.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Manisa’nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem saat 18.53’te ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa ve İzmir’de şiddetli hissedilen depremde halk sokaklara fırladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.





Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.