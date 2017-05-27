Samanyolu Haber /Gündem / Manisa’da bir deprem daha oldu /27 Mayıs 2017 20:11

Manisa’da bir deprem daha oldu

Manisa ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde depreml meydana geldi

Manisa’da bir deprem daha oldu


Manisa sallanmaya devam ediyor.. Vatandaşlar Manisa’da meydana gelen deprem nedeniyle sokaklara döküldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Manisa’nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem saat 18.53’te ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa ve İzmir’de şiddetli hissedilen depremde halk sokaklara fırladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.
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