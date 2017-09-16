İnançta siyasette hayatta...

Kılıçdaroğlu’ndan Süleyman Soylu’ya sert sözler





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin açılış törerine katıldı. Açılış konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri, iki gün önce HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazeside çıkan olaylara da değindi.





‘İNANÇTA DA SİYASETTE DE YERİ YOKTUR’





Saldırganlardan Murat Alp’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla karakolda çekilen fotoğrafını hatırlatan CHP lideri “Nasıl oldu da Türkiye’yi bu hale getirenlerle birlikte bir ülkenin İçişleri Bakanı oturup beraber fotoğraf çeker. Üstelik nerede karakolda çekeceksiniz fotoğrafı. Bu ne demektir istediğiniz kadar istediğiniz kişinin mezarına saldırabilirsiniz , sizin tek güvenceniz benim demektir bu fotoğraf. O fotoğrafı çektiren kişinin siyasette, inançta , ahlakta, hayatta yeri yoktur” dedi.





‘VALLAHİ BEN ADAM YEMEM’





Cumhurbaşkanı Erdoğan’a canlı yayın çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu “Vallahi ben adam yemem, vallahi ben hakaret etmem. Zaten cesaret edip karşıma çıkamayacak” dedi.