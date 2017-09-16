HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin Ankara’daki cenazesine saldırının ardından gözaltına alınan saldırganlardan Murat Alp’in gece karakolda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Fotoğraf sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.







İşte Soylu’nun açıklaması:





“Aşağılıksınız!





Bugün 16 Eylül 2017, iki bakan, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idam edilişinin 56. yıldönümü. Size benzeyen insan müsveddelerinin iftiralarıyla alçakça asıldılar. Yarım asır geçti aşağılık tavrınız değişmedi.





O akşam Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü ile birlikte olayın gerçekleştiği mezarlığa, akabinde bilgi almak, ailenin mezar yeri değerlendirmesini beklemek ve karakolun önünde bir araçta bekleyen Aysel Tuğluk ile görüşmek için karakola gittik. Aysel Tuğluk’a bağsağlığı dileyip 45 dakika görüştük. Ardından ailesi ile değerlendirme yapmak için izin istedi. Görüşmeler sonrası ailenin cenazeyi Tunceli’ye defnedilmesi konusunda kararı geldi ve gerekli hazırlıklar yapılıp tedbirler alındı.





Heyetle birlikte 1 saat kadar olayların videosunu izledik. Yaklaşık 3 buçuk saat karakolda bulunmamızın ardından olayla ilgili yapılması gereken gözaltı talimatlarını verip karakoldan ayrıldık. Bu esnada orada bulunduğumuzu bilen mahalle eşrafı karakolda bizimle fotoğraf çekilmek istedi ve ayrılırken birçok kişiyle fotoğraf çekildik. Önemli olan, hayatımızın her döneminde kimin bizimle fotoğraf çekilip çektirmeyeceği değil hukuk acısından bir suça karışıp karışmadığıdır.





Talimatlarımız sonrası tahkikatın derinleştirimesi sonucu 48 kişinin ifadesi alındı ve ifadesi alınan bu şahıs da savcının talimatıyla ertesi gün gözaltına alındı ve halen gözaltındadır. Mahalle eşrafının bizimle fotoğraf çekme talebi, talimatlarımız sonucu yapılan incelemede fotoğraf çekilenlerden birinin de gözaltına alınması, fitne gerçeğini değiştirmez. Tam tersine bu konudaki hassasiyetmizi ve olaya bakışımızı ortaya koyar.





Biz bu konuda gereğini yapmışız ve yaparız. Rahmetli Adnan Menderes ve rahmetli iki bakanın idamına giden yoldaki taşlarını da bu fitne felsefesiyle dizdiler.

Allah fırsat vermesin. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”