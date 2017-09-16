Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'yla poz vermiş! /16 Eylül 2017 00:16

Soylu'yla poz vermiş!

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran faşistin Süleyman Soylu'yla fotoğrafı çıktı

SHABER3.COM

    
İki gün önce, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıran faşistlerden Murat Alp'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla karakolda çekilen fotoğrafı çıktı

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine 50 kişilik ırkçı grubunun saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine giderek duruma müdahale ettiklerini ve saldırganlara dönük gözaltıları bizzat takip ettiğini söylemişti. Ancak gözaltına alınan saldırganların o gece karakolda Süleyman Soylu'yla gülerek fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. 

"Gözaltılar devam ediyor" diyen Soylu, İncek'te yaşayan herkes tarafından tanınan bu şahıslardan 7 kişinin gözaltına alınıp savcılıkta serbest bırakıldığı, 9 kişinin ise bulunamadığı (!) belirtildi. 

Valilik olayı 'sataşma' olarak değerlendirmişti. 

2007'de Ermeni Gazeteci Hrant Dink'i öldüren faşist Ogün Samast'ın karakoldaki polislerle, Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafları çıkmıştı. 


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