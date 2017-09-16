Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi? /16 Eylül 2017 19:01

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Uzun yıllardır Brüksel’de görev yapan deneyimli gazeteci Selçuk Gültaşlı, youtube kanalında Ekrem Dumanlı’nın, sorularını cevapladı

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Röportajın ikinci bölümünde Gültaşlı Almanya seçimlerinden sonra Almanya'nın Türkiye'ye karşı tavrında bir değişiklik olmayacağının önemli olduğunu söyledi.
<< Önceki Haber Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi? Sonraki Haber >>

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

İşte Bylock Hukuksuzluğu

İşte Bylock Hukuksuzluğu

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:42