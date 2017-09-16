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Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?
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Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?
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16 Eylül 2017 19:01
Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?
Uzun yıllardır Brüksel’de görev yapan deneyimli gazeteci Selçuk Gültaşlı, youtube kanalında Ekrem Dumanlı’nın, sorularını cevapladı
Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?
Röportajın ikinci bölümünde Gültaşlı Almanya seçimlerinden sonra Almanya'nın Türkiye'ye karşı tavrında bir değişiklik olmayacağının önemli olduğunu söyledi.
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Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?
Uzun yıllardır Brüksel’de görev yapan deneyimli gazeteci Selçuk Gültaşlı, youtube kanalında...
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